Подмосковье 14 февраля 2024, 13:39 Жительница Чехова родила 13-го ребенка в 13 часов дня 13 февраля Пресс-служба Видновского перинатального центра

Читать 360tv в

Мальчик весом 3,79 килограмма стал 13-м ребенком в семье жителей городского округа Чехов. Ребенок появился на свет 13 февраля в 13 часов дня в Видновском перинатальном центре.

Мама восьми дочерей и четырех сыновей приехала в Видновский перинатальный центр во вторник, и спустя несколько часов в семье стало на одного парня больше. На свет появился здоровый ребенок весом 3790 граммов и ростом 57 сантиметров.

Реклама

«Наша мама — умница! Приехала в приемное отделение ранним утром и уже к обеду родила нам такого красавца!» — говорит акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Екатерина Милютина.

Это уже четвертый ребенок в семье, который рождается в этом медицинском учреждении. Многодетную маму здесь хорошо знают и встречают с особой теплотой.

Пресс-служба Видновского перинатального центра

«Мы с мужем не ставили цели заводить такую большую семью. Так получилось, и мы очень рады этому. Свой дом, много детей — это же прекрасно! У моей мамы было семеро и один приемный, а в семье мужа 18 братьев и сестер», — рассказала мать-героиня.

Большая семья живет в своем доме под Чеховом. Дети занимаются творчеством: дочки играют на скрипке, а мальчики осваивают аккордеон. Старшему сыну достался технический склад ума. Он мечтает моделировать самолеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».