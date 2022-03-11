Жительница Богородского округа написала письмо Елизавете II

Жительница села Ямкино Богородского округа Наталья Качановская написала письмо британской королеве Елизавете II. Пенсионерка с английскими корнями напомнила, что даже в самые трудные времена люди молились за мир и здоровье близких.

Прадед Качановской Джон Клегг был родом из Соединенного Королевства и руководил текстильной мануфактурой, которая принадлежала русской династии фабрикантов Морозовых. В Россию приехал с младшей дочерью, та вышла замуж за русского — Ивана Соловьева. Позже он стал директором фабрики в Глухово.

В годы Второй мировой войны Наталья Качановская получала весточки из Англии — от родственников. На бандеролях были марки с изображением будущей королевы Великобритании Елизаветы II. Образ молодой красивой девушки и ее поступки вызвали восхищение у Натальи Викторовны: та ухаживала за ранеными солдатами в военном госпитале.

«Многоуважаемая королева Елизавета. <…> Да, я горжусь своими английскими корнями и очень люблю свою Родину — Россию. Великую страну, подарившую миру художников, музыкантов, писателей, ученых. Разве у нас у всех не один дом — планета Земля, которую нужно беречь, охранять и любить?!» — задалась вопросом Качановская.

В письме подмосковная пенсионерка вспомнила традиции, которые сохранялись в годы войны и позже. Даже в трудные времена люди ставили елку на Рождество, читали пасхальные стихи, молились за мир и здоровье близких. Пожилая женщина с негодованием отнеслась к тому, что в XXI веке в Европе появились неофашисты.

«Как можно было допустить, чтоб появилась свастика и ходит по Европе?! <…> Я не знаю, это крик души…» — призналась Качановская.

Пенсионерка не в первый раз пишет письма высокопоставленным особам. В прошлый раз — в Кремль, президенту России. Тогда Владимир Путин ответил на письмо. Теперь жительница Подмосковья указала два адреса — официальную резиденцию Елизаветы II Букингемский дворец и Виндзорский замок, где королева спасалась от пандемии коронавируса.