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    18 февраля 2022, 00:36

    Жительница Балашихи создала снежную скульптуру Камилы Валиевой в поддержку фигуристки

    Анастасия Максимовских, Кристина Вайсберг

    Жительница Балашихи Серафима Прохорова слепила снежную скульптуру фигуристки в поддержку Камилы Валиевой возле своего дома. Взглянуть на изваяние отправилась корреспондент «360».

    Жительница Балашихи создала снежную скульптуру Камилы Валиевой в поддержку фигуристки | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Серафима — дипломированный инженер-технолог по обработке металлов, сейчас в декрете, а снежные скульптуры лепит для души.

    Жительница Балашихи создала снежную скульптуру Камилы Валиевой в поддержку фигуристки | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Мишка Тедди, тигр из «Маугли» и северный олень — вот лишь малая часть фигур из снега, которые в своем дворе сделала Серафима.

    Жительница Балашихи создала снежную скульптуру Камилы Валиевой в поддержку фигуристки | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Инструменты Серафимы — это руки, варежки и детская лопатка для четких контуров. Соседи и дети — в восторге от этих творческих порывов.

    Жительница Балашихи создала снежную скульптуру Камилы Валиевой в поддержку фигуристки | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Снежную скульптуру фигуристки Серафима выполнила за 4 часа. Смотрите подробности — в сюжете «360».

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