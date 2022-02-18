Жительница Балашихи создала снежную скульптуру Камилы Валиевой в поддержку фигуристки
Жительница Балашихи Серафима Прохорова слепила снежную скульптуру фигуристки в поддержку Камилы Валиевой возле своего дома. Взглянуть на изваяние отправилась корреспондент «360».
Серафима — дипломированный инженер-технолог по обработке металлов, сейчас в декрете, а снежные скульптуры лепит для души.
Мишка Тедди, тигр из «Маугли» и северный олень — вот лишь малая часть фигур из снега, которые в своем дворе сделала Серафима.
Инструменты Серафимы — это руки, варежки и детская лопатка для четких контуров. Соседи и дети — в восторге от этих творческих порывов.
Снежную скульптуру фигуристки Серафима выполнила за 4 часа. Смотрите подробности — в сюжете «360».
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