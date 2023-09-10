Подмосковье 10 сентября 2023, 17:17 Жительница Балашихи проголосовала на выборах в образе Анны Карениной

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Жительница Балашихи Виктория Дружинина пришла на выборы в Подмосковье в образе героини романа Льва Толстого Анны Карениной. Она проголосовала в платье, меховой накидке и шляпке с вуалью.

Женщина явилась на избирательный участок № 593, который находится на территории бывшей станции Обираловка. Она находится в микрорайоне Железнодорожный.

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Дружинина является создателем детского театрального проекта «Мамина идея». Его отличие от классического детского театра в том, что декорации и актеры на каждом спектакле находятся в непосредственной близости от зрителей.

По словам Дружининой, станцию Обираловка построили в 1861 году. Лишь в 1939 году ее переименовали в Железнодорожную. Именно здесь разворачивались события из трагической сцены гибели главной героини романа Толстого.

«Выполнить свой гражданский долг я решила именно в этом образе, показав, что мне небезразлична судьба Подмосковья и прежде всего Железнодорожного», — заявила жительница микрорайона.

«Нам очень приятно встретить в Железнодорожном живую Анну Каренину», — заявила председатель избирательного участка Светлана Решко.

По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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