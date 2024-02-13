Подмосковье 13 февраля 2024, 16:30 Жительниц Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Женщины в АПК» Unsplash

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Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Женщины в АПК» стартовал в Подмосковье. Работницы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности могут побороться за победу в нескольких номинациях.

«Женщины в Московской области работают наравне с мужчинами: поднимают на ноги огромные хозяйства, работают за рулем сельхозтехники, налаживают технологии производственных процессов и вдохновляют коллег на дальнейшее развитие. Этот конкурс — возможность показать вклад женщин в развитие сельского хозяйства. Мы приглашаем всех тружениц региона принять в нем участие», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Конкурс проходит по четырем номинациям: «Кто, если не я?», «Превосходящая звезда», «Суперженщина» и «Есть женщины в русских селеньях».

Минсельхозпрод МО

В прошлом году в тройку лидеров конкурса «Женщины в АПК» вошла Наталья Федорова из Серпухова. Ее хозяйство «Экоферма ОГО-ROD» занимается изготовлением яблочного уксуса, сиропа из топинамбура, пастилы, компотов и морсов.

Для участия нужно отправить анкету, эссе и документы на почту rcwa@mcx.gov.ru. Прием заявок завершится 15 июля.

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