Подмосковье 28 августа 2023, 14:28 Жительниц Подмосковья пригласили на образовательный проект «Мама-предприниматель»

Читать 360tv в

Бесплатное обучение для мам-предпринимателей пройдет в Подмосковье с 18 по 22 сентября. Проект поможет женщинам с детьми открыть свой бизнес и развить уже существующие проекты.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участницы получат комплексные задания, а лучший проект — 100 тысяч рублей на реализацию. Дополнительную поддержку получат и другие успешные проекты, например бюджеты на продвижение своих товаров и услуг.

Реклама

Обучение пройдет в формате тренинга-интенсива и завершится конкурсом бизнес-проектов и менторской поддержкой.

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, а также приемные матери, усыновители и попечители. Заявки будут принимать до 6 сентября по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».