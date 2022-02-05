Жителю Коломны провели уникальную операцию, пришив стопу после ампутации

Врачам Егорьевской больницы удалось пришить ампутированную стопу жителю Коломны, медикам из Коломны было сложно в это поверить. «360» разобрался в истории.

Житель Коломны Владимир рассказал, что врачи из Егорьевска провели уникальную операцию — они пришили обратно ампутированную стопу, сохранив все функции конечности. В Коломне он пришел на наблюдение в местную больницу. Коломенские медики не поверили своим глазам.

«Врач начинает читать анамнез, у него такие глаза: у вас что, говорит, стопа пришита?! Я говорю: „Ну да“. Ничего себе, как так? Сразу, конечно, давай вскрывать, давай смотреть, как там, что есть внутри», — рассказал мужчина.

В первое время врачи из Коломны опасались вскрывать ногу, потому что боялись. По словам Владимира, местный врач заявил ему, что первый раз в жизни видит такую успешную операцию.

Пока возвращенную на свое место стопу фиксирует специальный аппарат. Через две недели его снимут, а в ближайшие полгода ноге вернут максимальную чувствительность.

«Ждем заживления кожи, там сейчас есть участки некроза. Ждем, пока они заживут, и в дальнейшем уже будет восстановление нервных стволов», — рассказал заведующий травматологическим отделением ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» Дмитрий Коблов.

Владимир пока опасается всем весом наступать на ногу, но старается приспособиться, дома ходит без использования костылей. Всего полтора месяца назад он раздумывал, где лучше приобрести протез.

«К следующему году в планах — на лыжи встать, на коньки», — рассказал Владимир.

Ранее в Австрии хирурга оштрафовали на 2700 евро за то, что он ампутировал здоровую конечность вместо больной.