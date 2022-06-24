Жителю Электростали отключили газ из-за игнорирования техобслуживания

В Электростали одного из ненадежных потребителей газа, который вовремя не пустил в свою квартиру проверку, отключили от газоснабжения. Все произошло в доме номер 22 по улице Мира. Подача газа была приостановлена по стояку из 18 квартир. Сразу же после этого недобросовестный хозяин, который препятствовал плановому техническому обслуживанию газового оборудования, все-таки пустил сотрудников в свою квартиру.

Мастера провели обслуживание, а сотрудники Госжилинспекции — профилактическую беседу с собственником. В эту квартиру пытались попасть много раз. Однако владелец три раза не пускал специалистов к себе домой. Несмотря на то, что за несколько дней всех оповещали о будущих проверках.

Специалисты объяснили, что с точки зрения техники перекрыть газ только в одной квартире не представляется возможным. Поэтому пришлось временно отключать целую группу помещений. Результат последовал незамедлительно — хозяин сразу же предоставил доступ сотрудникам газовой службы.

Все обходы специально проводятся в наиболее удобное для собственников время — в утренние или вечерние часы, а также по выходным. Кроме того, можно заранее позвонить и договориться на желаемую дату посещения газовой службы. Однако если доступа к газовому оборудованию так и не будет, газ могут перекрыть не только нарушителю, но и всем его соседям.

«Надо понимать, что это не карательная, а в буквальном смысле спасательная операция. Если, только отключив газ, мы можем гарантировать безопасность целого многоквартирного дома, мы будем отключать газ. И так будет продолжаться, пока люди не осознают степень ответственности за жизнь свою и своих соседей. Наша общая задача — попасть в квартиры, обслужить оборудование и обеспечить безопасность», — прокомментировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.