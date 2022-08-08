Жителю Электрогорска отключили газ за отказ от техобслуживания

Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала отключение газа в доме 28 на улице Советской в Электрогорске.

Из-за отсутствия договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования услугу приостановили в одной квартире. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Одна из квартир пятиэтажки значилась в списках газифицированных квартир с отсутствующим договорам на ТО ВКГО. Хозяин квартиры не открывал двери, когда специалисты газовой службы обходили проблемные адреса.

Сотрудникам ООО «ГИС», которая занимается обслуживанием газового оборудования дома, пришлось «отрезать» газ нарушителю через квартиру соседей, чтобы не лишать услуги целый стояк. Работы проводили под контролем Госжилинспекции.

«В данной ситуации технологические особенности и соседи нарушителя позволили специалистам газовой службы обеспечить безопасность всего дома, не отключая от газа целый стояк. Так получается не всегда, поэтому собственникам газифицированных квартир лучше не доводить дело до отключений, а своевременно оформлять договоры на ТО ВКГО и предоставлять специалистам допуск для планового обслуживания оборудования», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.