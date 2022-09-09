Жителю Чехова вернули свыше 75 тысяч рублей после перерасчета платежей за воду | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Жителю Чехова вернули свыше 75 тысяч рублей после перерасчета платежей за воду Pixabay.com

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УК «ЖКХ Чеховского района» после требования Госжилинспекции провела перерасчет жителю одной из квартир десятиэтажного дома, который находится по адресу улица Весенняя, 30 в Чехове. После всех подсчетов собственнику вернули больше 75 тысяч рублей, которые были неправильно начислены за воду. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Общая сумма возврата составила 75 тысяч 240 рублей 99 копеек. Именно столько ему начислили за три месяца пользования горячей и холодной водой и водоотведение. Размеры платежей оказались очень большими, поэтому собственник решил сначала обратиться в УК, а потом и в надзорное ведомство. Сами жители считают: такая дорогая вода получилась потому, что во время подсчетов УК не учитывала приборы учета.

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Инспекторы рассмотрели документы, которые им предоставили, и убедились, что собственники были правы. Таким образом, выяснилось, что начисления с мая по июль текущего года проходили без учета показаний счетчиков.

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В адрес МП «ЖКХ Чеховского района» направили требование произвести перерасчет по указанному лицевому счету и вернуть людям некорректно начисленное. В установленный срок УК отчиталась об исполнении законных требований надзорного ведомства.

«Полостью исключить ошибки в начисления довольно трудно, но стремиться к этому нужно. Для чего управляющим компаниям следует более внимательно относиться к обращениям жителей. И если люди сомневаются в корректности начислений, УК обязана перепроверить расчеты и исправить ошибки», - подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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