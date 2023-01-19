Подмосковье 19 января 2023, 10:26 Жителю Балашихи вернули переплаченные за водоснабжение средства

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Жителю Балашихи вернули 9,2 тысячи рублей переплаты за холодное водоснабжение. УК и расчетная организация выполнили поручение Госжилинспекции Подмосковья и произвели перерасчет начислений с учетом корректных показаний счетчика.

Проблему с начислениями житель дома № 8/4 на улице Карбышева обнаружил еще в сентябре, на тот момент в квартире отсутствовала поверка счетчиков ХВС и начисление платы производилось по нормативу потребления. В конце сентября УК «Росжилкомплекс» произвела поверку, однако ситуация не изменилась. Управляющая компания признала ошибку, но перерасчет не сделала. Тогда мужчина обратился в Госжилинспекцию.

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«Жилищное законодательство предполагает порядок начисления коммунальных платежей с момента заключения договора найма жилого помещения, что и было сделано по акту приема-передачи квартиры, а по нашему поручению начисления скорректировали в соответствии с показаниями счетчика», — сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Скоординированные действия УК и единого расчетного центра помогли исправить ошибку и вернуть средства жителю Балашихи.

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