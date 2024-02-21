Подмосковье 21 февраля 2024, 11:19 Жителям Жуковского напомнили о возможности оформить дубликат СНИЛС в МФЦ Мингосуправления Московской области

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Более 1,2 тысячи обращений по оформлению дубликата СНИЛС поступило в МФЦ Жуковского за год. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«В наш МФЦ можно обратиться, чтобы зарегистрироваться и получить СНИЛС, внести изменения в анкетные данные, содержащиеся в документе, а также обратиться для восстановления документа в связи с его утерей», — отметил директор МФЦ городского округа Жуковский Геворг Казарян.

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Напомним, СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования. Он содержит такую информацию о человеке, как: ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта, гражданство, а также ИНН.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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