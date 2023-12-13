Эксклюзив 13 декабря 2023, 18:12 Жителям Выстрела в Солнечногорске пообещали решить проблему с отоплением и горячей водой Власти Солнечногорска пообещали решить проблему с отоплением в районе Выстрел Telegram-канал главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова

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В последние несколько лет жители микрорайона Выстрел в Солнечногорске жаловались на ненормативную температуру отопления и горячей воды. Власти городского округа рассказали «360», как решается проблема.

Теплосети микрорайона перешли в собственность муниципалитета весной 2023 года с износом порядка 90%. Сама котельная находится на балансе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны. По поступающим жалобам жителей сотрудники администрации регулярно выходят для проведения замеров температурного режима.

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«Температура в жилых помещениях составляет не ниже нормативных 18 градусов, соответствующие акты имеются», — рассказали власти округа.

Весной 2023 года специалисты заменили аварийный участок трубы протяженностью почти 400 метров в районе дома № 22. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева приняли решение о включении микрорайона в госпрограмму по капремонту сетей.

«В настоящее время за счет средств муниципального бюджета ведется замена самого изношенного участка трубы горячего водоснабжения протяженностью 350 метров — здесь подрядчик завершит работы до конца декабря», — сообщили в администрации.

Также власти Солнечногорска инициировали работу по передаче котельной на баланс муниципалитета, чтобы включить ее в программу по реконструкции. Такая мера поможет комплексно решить проблему с качественным обеспечением теплом и горячей водой микрорайона Выстрел.