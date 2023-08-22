Подмосковье 22 августа 2023, 14:20 Жителям высотки в Ленинском округе вернули более 300 тысяч рублей переплат за коммунальные платежи ГЖИ МО

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Госжилинспекция внесла предупреждение управляющей компании ООО «СпецКоммунПроект». Благодаря перерасчету собственники квартир на Южной, 11/2 в поселке Дрожжине в Ленинском округе вернули за содержание общего имущества свыше 325 тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Переплата сложилась из-за неправильных тарифов за свет, холодную воду и канализацию, использованные на общие нужды дома. Об этом ГЖИ рассказали жители дома.

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Жилищные инспекторы заявили, что управляющая компания допустила несколько ошибок. Она нарушила ЖК РФ и неправильно начислила плату за услуги.

«По действующему распоряжению МинЖКХ области оплачивать следует только содержание лестниц и лестничных площадок, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны. А площади чердаков, подвалов и технических этажей из расчетов следует исключить», — заявила Федина.

Из более чем 300 тысяч рублей около 83 тысяч приходились на водоотведение, 101 тысяча — холодное водоснабжение и 140 тысяч — электричество.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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