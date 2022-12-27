Подмосковье 27 декабря 2022, 14:00 Жителям высотки в Котельниках вернули 1,5 млн рублей переплаты за отопление после обращения в Госжилинспекцию

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Госжилинспекция помогла жителям высотки в микрорайоне Белая Дача в Котельниках вернуть свыше 1,5 миллиона переплаты за отопление. Их возвращали в течение трех месяцев, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

На каждый лицевой счет пришлось в среднем около пяти тысяч рублей, рассказали в ГЖИ. Собственников квартир рассчитывают по системе 1/12. Так, они платят по средним показателям прошлого года, а затем начисления корректируют по данным счетчиков. Управляющая компания высотки в Котельниках не провела перерасчет вовремя, а после обращения жителей в ГЖИ организация получила предостережение и устранила нарушение.

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«Методики расчета платы за отопление довольно сложны

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