27 декабря 2022, 14:00
Жителям высотки в Котельниках вернули 1,5 млн рублей переплаты за отопление после обращения в Госжилинспекцию
Госжилинспекция помогла жителям высотки в микрорайоне Белая Дача в Котельниках вернуть свыше 1,5 миллиона переплаты за отопление. Их возвращали в течение трех месяцев, рассказала глава ведомства Ольга Федина.
На каждый лицевой счет пришлось в среднем около пяти тысяч рублей, рассказали в ГЖИ. Собственников квартир рассчитывают по системе 1/12. Так, они платят по средним показателям прошлого года, а затем начисления корректируют по данным счетчиков. Управляющая компания высотки в Котельниках не провела перерасчет вовремя, а после обращения жителей в ГЖИ организация получила предостережение и устранила нарушение.
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«Методики расчета платы за отопление довольно сложныи требуют от сотрудников управляющих компаний грамотности, аккуратности и профессионализма. И если жители обращаютсяв УК с сомнениями по поводу корректности начислений, УК обязана незамедлительно проверить расчеты, найти ошибку и исправить ее. Если этого не происходит, процесс берет под контроль надзорное ведомство», — объяснила Ольга Федина.
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ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
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