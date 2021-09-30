За важный вклад и благородные поступки. Выдающимся жителям вручили 25 наград в Подмосковье

Жители и общественные деятели Подмосковья получили 25 наград ко Дню Московской области. Медали, ордена и благодарственные письма им вручил губернатор Андрей Воробьев. Участниками торжественной церемонии стали сотни людей: ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, врачи, учителя, главы городских округов и не только.

Награды передали врачам, работникам служб безопасности, механикам, художественным руководителям и еще многим из тех, кто помогает развивать Подмосковье.

Вместе с тем губернатор вручил и орден «Материнская слава», который получила воспитывающая пятерых детей жительница Чехова.

Нам всем в разное время довелось работать, служить нашему любимому Подмосковью. И когда бы кто ни спрашивал, во все века наша Московская область занимала особое место. Поэтому каждый из нас старается делать все, чтобы обеспечивать перемены и развитие Андрей Воробьев.

Он отметил, что на церемонии ко Дню Московской области присутствовали почетные жители региона, общественники, спортсмены, спасатели, представители разных религиозных конфессий, журналисты.

«Все сегодня в этом зале. И это понятно, потому что в большой системе, чтобы добиться результата, нужна консолидация всех усилий. Чтобы каждый на своем месте смог внести свою лепту. День Московской области мы всегда отмечаем торжественно, чтобы отметить лучших, пообщаться и обменяться мнениями», — сказал Воробьев.

По его словам, одна из самых сильных нагрузок вот уже два года ложится на врачей, причем на все направления работы медицинских сотрудников.

«Каждая наша семья знает, что качество врачебной помощи определяет само качество жизни. Наши врачи сделали очень важные поступки для огромного количества жителей. И здесь присутствуют врачи, которые работают в очень экстремальном режиме», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что останавливаться в сфере модернизации здравоохранения власти не имеют права. У жителей большой запрос на это.

Поэтому при поддержке президента строим самые современные, лучшие госпитали — и взрослые, и детские. Детские в Красногорске, Балашихе начинаем строить, чтобы оказывать помощь самым сложным больным Андрей Воробьев.

И образование в Московской области, по словам Воробьева, всегда было на высоком уровне.

«Уже 11 школ входят в топ-100 России. Наши университеты все без исключения также входят в топ-100. Это работа учителей, педагогов. Как известно, от личности очень многое зависит. И я хочу поблагодарить всех учителей. Сегодня образование — это приоритет, это качество жизни», — отметил губернатор.

Он поздравил всех с Днем Московской области. Среди наград, которые вручил глава региона, были как подмосковные, так и федеральные.