Подмосковье 28 января 2023, 12:36 Жителям Власихи презентовали книгу о создателе ракетных войск

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В Музее ракетных войск стратегического назначения во Власихе представили книгу о герое РФ, генерал-лейтенанте Владимире Болысове. Он внес значительный вклад в развитие ракетных войск страны.

«Книга, в создании которой приняли участие десятки авторов, не только увековечит память о выдающемся деятеле эпохи, но и внесёт вклад в сохранение истории становления и развития Ракетных войск стратегического назначения», — заявил глава Власихи Герман Потапчук.

Болысов является авторов множества изобретений и научных трудов, в то же самое время он руководил и участвовал в создании стратегических ракетных комплексов России.

Генерал-лейтенант ушел из жизни в 2021 году и оставил о себе добрую память в сердцах тысяч людей.

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