Жителям Видного пообещали помочь восстановить липовую аллею у вокзала

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов встретился с жителями Видного, чтобы обсудить восстановление многолетней липовой аллеи — ее уничтожили за считаные часы. Участок, где были спилены деревья, находился в частной собственности, однако разрешения на вырубку деревьев у его владельца не было.

Сквер был высажен более 50 лет назад учениками школы №6. Происшествие зафиксировали сотрудники местной полиции, к решению проблемы подключилась администрация Ленинского округа.

Вячеслав Фетисов назвал случившееся преступлением и выразил надежду, что компетентные органы дадут ему соответствующую правовую оценку.

Самое опасное в таких случаях, если злоумышленник уходит от ответственности. Мы все вместе постараемся этого не допустить и добиться того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Знаю, что в дело уже активно включилась местная администрация, депутаты, общественность. Есть обращение в полицию, в настоящее время дело находится в прокуратуре. Также необходимо ужесточать наказание в отношении тех, кто незаконно вырубает деревья Вячеслав Фетисов депутат Госдумы.

Общаясь с жителями по поводу дальнейшей судьбы сквера, депутат Госдумы сказал, что поможет его восстановить.

«Мы находимся в очень непростой экологической ситуации. <…> Мы отвечаем за благополучие окружающей среды самой большой страны. Состояние ее экологии заметно влияет и на экологию всего мира. В этом году мы будем отмечать 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина, который первым из людей увидел нашу Землю из космоса. Помните его слова? „Я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!“» — отметил Вячеслав Фетисов.

Депутат поблагодарил местных жителей за своевременный сигнал о случившемся и неравнодушное отношение к судьбе сквера и своего города. Фетисов выразил уверенность, что уже этой весной общими усилиями сквер удастся восстановить и что в нем высадят новые деревья, причем это будут, скорее всего, саженцы-крупномеры, чтобы зеленая зона на привокзальной площади Видного быстрее обрела прежний вид.

Администрация Ленинского округа планирует взыскать с нарушителей сумму в размере одного миллиона рублей за нанесенный ущерб.