Жителям Подмосковья вернут взносы за капремонт домов, исключенных из программы

Фонд капремонта Московской области приступает к возврату взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых менее пяти квартир. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Из программы капитального ремонта в Московской области исключено 1267 многоквартирных домов, в составе которых имеются менее пяти квартир.

Теперь региональная программа капитального ремонта содержит перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, за исключением многоквартирных, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир.

Фонд капитального ремонта Московской области прекращает выпуск квитанций для уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, которые исключены из региональной программы, и приступает к возврату денежных средств, уплаченных в виде взносов на капитальный ремонт.

Минимальный взнос за капремонт в Подмосковье не изменится в 2020 году Подробнее

«Собственники, проживающие в данных домах, при обращении в Фонд и предоставлении необходимых документов могут вернуть денежные средства, ранее оплаченные по статье взнос на капитальный ремонт», — сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для возврата собранных средств фонда капитального ремонта, собственник помещения или его уполномоченный представитель должен обратиться в Фонд капитального ремонта Московской области для подачи заявления с приложением следующих документов: заявление на возврат денежных средств; копия паспорта; справка из банка с реквизитами счета для возврата денежных средств; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полученная в срок, не ранее 5 календарных дней до дня направления заявления.

Форма заявления на возврат средств доступна на главной странице Фонда в разделе «Возврат».