Жителям Томилина вернули воду после аварии подрядчика

Жители Томилина в городском округе Люберцы остались без водоснабжения по ошибке подрядчика — экскаватор нарушил водопроводный колодец. Холодной и горячей воды у них не было с трех часов дня. Ошибку удалось исправить, и людям вернули воду.

Жители поселка Томилино, чьи дома находятся на улицах Потехина и Гаршина, а также в ЖК «Эко-парк» остались без горячей и холодной воды примерно в 15:00. Сейчас водоснабжение уже восстановлено. Ответственность за это лежит на подрядчике, который при производстве работ разбил крышку водопроводного колодца.

Об этом «360» сообщил заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Власов.

«Экскаватор наехал на крышку, которая накрывает колодец, проломил ее, эта крышка упала внутрь и повредила пластиковый водопровод. Я нахожусь здесь, на месте ситуации. Сотрудники нашего Люберецкого водоканала выехали. Производим работы», — пояснил он.

Сейчас водоснабжение восстановили. Но подрядчику все равно придется объяснить свои действия — в понедельник его вызвали «на ковер» в администрацию округа.