Подмосковье 26 декабря 2022, 12:25 Жителям Ступина предложили зарегистрировать брак в красивые даты 2023 года

Читать 360tv в

Жителям Ступина напомнили о возможности заключить брак в красивые и необычные даты 2023 года. Сделать это можно дистанционно — с помощью портала госуслуг.

Большую популярность у брачующихся Подмосковья набирают красивые даты календарного года с сочетанием одинаковых цифр. Также востребованными датами для заключения брака стали традиционные праздники и события, такие как Масленица, Красная Горка и День семьи, любви и верности.

Реклама

В 2023 году наиболее популярными датами для заключения брака станут: 03.02.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 23.05.2023, 23.06.2023, 23.08.2023, 23.09.2023, 23.11.2023, 23.12.2023.

Реклама

Жителям Подмосковья напоминают, что государственная регистрация заключения брака производится по истечении одного месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления в ЗАГС. Отправить заявку на желаемую дату можно предварительно с помощью «Госуслуг».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».