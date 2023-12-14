Подмосковье 14 декабря 2023, 16:40 Жителям Солнечногорска напомнили основные правила пожарной безопасности в преддверии Нового года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов напомнил жителям Солнечногорска о правилах пожарной безопасности в преддверии зимних праздников. Он рассказал, как правильно наряжать елку и использовать пиротехнические изделия.

Новогоднюю ель нужно устанавливать на устойчивой основе и на безопасном расстоянии от электроприборов. Важно помнить, что вата, бумага, пластик и восковые игрушки легко воспламеняются. Для безопасности нужно использовать только сертифицированные электрические гирлянды. Их нельзя оставлять включенными надолго без присмотра.

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Фейерверки и салюты должны быть сертифицированы, а упаковка без повреждений. Покупать можно только в специализированных магазинах и использовать согласно инструкции.

«Важно, чтобы жители и гости округа соблюдали все меры предосторожности во избежание несчастных случаев, особенно в праздничные дни. К сожалению, на территории региона пожары происходят ежедневно. В городском округе Солнечногорск с начала года зафиксировано порядка 530 пожаров», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Солнечногорск Дмитрий Нилов.

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