Подмосковье 06 июня 2023, 18:30 Жителям Солнечногорска напомнили о запрете на разжигание костров в неположенных местах

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Профилактический рейд провели в Солнечногорске работники аварийно-спасательного отряда «Солнспас» и надзорных ведомств. Они напомнили жителям о правилах поведения в лесу и раздали памятки.

С начала сезона жители Солнечногорска получили уже девять штрафов за разведение костра в неположенном месте, три из них — на 10 тысяч рублей. Профилактические рейды проводятся в округе еженедельно.

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«В муниципалитете действует особый противопожарный режим. Рейды проводятся с целью недопущения чрезвычайных ситуаций», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.

Профилактические беседы с населением спасатели будут проводить вплоть до конца августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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