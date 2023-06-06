06 июня 2023, 18:30
Жителям Солнечногорска напомнили о запрете на разжигание костров в неположенных местах
Профилактический рейд провели в Солнечногорске работники аварийно-спасательного отряда «Солнспас» и надзорных ведомств. Они напомнили жителям о правилах поведения в лесу и раздали памятки.
С начала сезона жители Солнечногорска получили уже девять штрафов за разведение костра в неположенном месте, три из них — на 10 тысяч рублей. Профилактические рейды проводятся в округе еженедельно.
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«В муниципалитете действует особый противопожарный режим. Рейды проводятся с целью недопущения чрезвычайных ситуаций», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.
Профилактические беседы с населением спасатели будут проводить вплоть до конца августа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Солнечногорск
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