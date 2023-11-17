Подмосковье 17 ноября 2023, 23:47 Жителям Солнечногорска напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности Фото: администрация Солнечногорска

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Жителям Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности и основных причинах возгораний. Это неосторожное обращение с огнем, электроприборами, обогревателями и печами, особенно в частном секторе.

Электроприборы следует подключать напрямую без удлинителей и не перегружать сеть. При неисправности оборудования его нельзя использовать.

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«Неисправная печь может стать причиной пожара. необходимо периодически тщательно осматривать корпус и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи также следует удалять. Не оставляйте растопленные печи без присмотра», — уточнили в администрации муниципалитета.

С начала года в городском округе произошло 484 пожара. В них погибли 13 человек, пострадали столько же. Одним из последних происшествий стал пожар в частном доме в деревне Есипово, где погиб мужчина.

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