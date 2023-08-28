Подмосковье 28 августа 2023, 12:39 Жителям СНТ в Подмосковье разъяснили особенности тарифов на электричество Unsplash

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Обладатели домов и участков в СНТ могут получить скидку на электроэнергию. Для этого необходимы подтверждение статуса товарищества, входящего в границы сельского населенного пункта, а также документы на владение жилым домом.

Отмечается, что сельский населенный пункт и сельское поселение — это разные понятия. К сельским населенным пунктам относятся села, поселки, деревни, хутора, слободки и местечки. Если СНТ находится вне границ населенного пункта, можно обратиться в администрацию для рассмотрения включения в ближайший сельский населенный пункт.

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Чтобы в СНТ можно было применять «сельский» тариф на электричество, необходимо, чтобы СНТ по генплану входило в границы сельского населенного пункта, а также дом должен иметь статус жилого, подтвержденный выпиской из ЕГРН.

При невыполнении этих условий будет применяться обычный тариф.

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