Жителям СНТ Подмосковья напомнили о необходимости договора на вывоз мусора

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Власть
06 сентября 2022, 19:47
Путин оценил востребованность ВЭФ как наивысшую
Подмосковье
06 сентября 2022, 19:46
Мурал с изображением девушки племени майя с татуировкой русского ученого Кнорозова появился в Балашихе
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Мир
06 сентября 2022, 19:11
Эрдоган против антироссийских санкций. Президент Турции дал понять Западу, что гегемонии конец
Подмосковье
06 сентября 2022, 18:56
Детсад на улице Твардовского в Балашихе разгрузил очередь
Подмосковье
06 сентября 2022, 18:53
Детей-шахматистов позвали на международный турнир в «Крокус Сити»
Подмосковье
06 сентября 2022, 18:52
Больше 50 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье в 2022 году
Спецоперация
06 сентября 2022, 18:43
Обстрелы Запорожской АЭС не повлияли на уровень радиации
Подмосковье
06 сентября 2022, 18:28
Воробьев пообещал жителям Каширы чистую горячую воду через новый водовод в 2024 году
Подмосковье
06 сентября 2022, 18:27
Открытый розарий появится на улице Андропова в Ступине