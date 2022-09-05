Подмосковье 05 сентября 2022, 20:14 Поделиться Telegram

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Viber Жителям СНТ Подмосковья напомнили о необходимости договора на вывоз мусора pixabay.com

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Главное управление содержания территорий Московской области предупреждает об административной ответственности за отсутствие договора на вывоз мусора. На этом сегодня на совещании с представителями Правительства Московской области акцентировал внимание Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что главам округов Подмосковья необходимо поговорить со старостами поселений, руководителями предприятий, а также председателями СНТ: «все дачные товарищества должны иметь договоры на вывоз мусора». На совещании Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин также добавил, что главам поставлена задача заключить договоры во всех СНТ в течении двух недель.

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— С начала 2022 года ГУСТ выписал 125 постановлений за отсутствие договора на утилизацию отходов в 23 муниципалитетах, наибольшее количество нарушителей зафиксировано в Егорьевске — 26, Солнечногорске -24, Раменском -11, Наро-Фоминском -9, Пушкинском -8, Одинцовском -7, Истре -6, Дмитровском -5, — отметила Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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За отсутствие договора с региональным оператором предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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