Подмосковье 07 января 2023, 13:29 Жителям шести домов в Химках восстановили подачу тепла в нужном объеме РИА «Новости»

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Жители шести домов в Химках пожаловались на падение температуры в батареях. Ситуация совпала с резким похолоданием в Подмосковье. В ТСК «Мосэнерго» в ответ на запрос «360» сообщили, что специалисты 6 января проводили работы на магистральном трубопроводе. К обеду параметры тепла восстановили.

«Вчера (6 января — примеч. ред.) в шести домах Химок температура в квартирах была снижена. Предположительно, из-за утечки на трубах. Такой мороз они не выдержали. С 02:00 до 06:30 поводились работы», — пояснили в ТСК.

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По словам начальника отдела развития инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ Химок Евгения Крупнова, летом в городском округе проводили гидравлические испытания, которые выдержали все трубы

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«В морозы подняли температуру —давление увеличилось. Слабые места дали о себе знать. Ремонт могут проводить только после сброса давления, поэтому параметры были снижены. Сейчас восстановительные работы завершены», — подчеркнул он.