Подмосковье 19 декабря 2023, 02:25 Жителям Серпухова напомнили о правилах безопасности во время движения поездов Unsplash

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В Серпухове представители администрации округа совместно с представителями транспортной полиции провели рейд по соблюдению правил безопасности на одноименной железнодорожной станции. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Пассажиры получили напоминания о правилах безопасности, а также информационные листовки. За год в округе провели более 100 рейдов, направленных на снижение уровня смертности на железных дорогах.

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В рамках реализации комплекса мер по обеспечению безопасности в регионе на железных дорогах проводятся работы по строительству и ремонту пешеходных переходов, а также ликвидируются все незаконные подходы к железнодорожным путям. Кроме того, для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на железной дороге организуется дежурство с установлением камер и проведением специальных мероприятий.

В Минтрансе региона попросили жителей и гостей Подмосковья быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на железной дороге.