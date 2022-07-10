Жителям Щелкова провели экскурсию по пожарной части

Жителям городского округа Щелково провели экскурсию по пожарной части № 300. Они смогли не только посмотреть на спасательное оборудование, но и примерить на себя экипировку пожарного.

«Это такое мероприятие, выходной можно провести с пользой. Посмотреть и машины и технику. Не просто отсидеться дома, а замечательно провести время», — отметил один из участников экскурсии Иван Седов.

Почувствовать себя огнеборцем решил еще один посетитель части Игорь Данилов. Войти через взломанную дверь в горящее помещение оказалось не так просто. Причем дым использовали не настоящий, а театральный.

«Я представляю, как люди работают при пожаре, когда температура высокая, когда опасные вещества выделяются. На самом деле, внизу ничего не видно, куда ты наступаешь не видно. Идешь только по стеночке. Это работа очень опасная и действительно нужная», — подчеркнул мужчина.

Для гостей части организовали показательные выступления, мастер-классы, выставку техники и спасательного снаряжения.

«У нас здесь самая главная цель — рассказать, что у нас в городском округе Щелково есть люди, которые стоят в круглосуточном режиме, профессионалы высокого уровня», — сказал директор центра защиты населения округа Леонид Киселев.

Вдохновителем праздника стала Корги Маруся Леонидовна — талисман щелковских спасателей. Эти собаки несут не только доброту людям, но и популяризируют работу пожарных и спасателей. Сейчас движение Маруси объединяет 24 региона России.