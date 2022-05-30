Жителям Щелкова показали навыки спасения людей на воде

На базе профессионального аварийно-спасательного отряда Центра гражданской защиты в Щелкове состоялся День открытых дверей. Спасатели продемонстрировали навыки спасения на воде, а также подготовленную технику и предоставили всем желающим почувствовать себя в центре чрезвычайных ситуаций.

Если отдыхающий заплыл на середину Клязьмы, а вот добраться до берега уже не может, то на помощь спешат со спасательной станции. Пловца втаскивают в лодку и приводят в чувство. Если же из лодки выпал рыбак и намокшая одежда тянет его на дно, то для спасения применяется более скоростная техника.

«Вы понимаете, что в основном чрезвычайные ситуации, связанные с риском здоровья людей, связаны с глупостью людей. Поэтому все ситуации достаточно нестандартные», — объяснил директор центра защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

Помимо навыков спасения на воде, спасатели продемонстрировали подготовленную технику и предоставили всем желающим почувствовать себя в центре чрезвычайных ситуаций. Дети и взрослые пытались потушить условный пожар и бросить круг утопающему.

«Мероприятие такое отличное, бодрое. Можно здесь попробовать все что угодно. Можно пострелять из водяной пушки и все такое», — рассказал участник Дня открытых дверей.

Наблюдателями за действиями спасателей стала корги Маруся и ее друзья. Она — внештатный сотрудник службы спасения в Щелкове. Сейчас корги-отряд объединяет 25 регионов страны. Хозяева этой породы собак пропагандируют работу пожарных и спасателей.

Мы ежегодно в это время проводим мероприятия показательные для наших детей. Потому что безопасность наших детей, наших граждан — это первоочередная наша задача по недопущению утопленников и защиты наших жителей Виктор Семин Заместитель главы по безопасности городского округа Щелково

День открытых дверей проходил на базе профессионального аварийно-спасательного отряда Центра гражданской защиты городского округа Щелково. Тренировки на воде не случайны, ведь 1 июня начинается купальный сезон.