Жителям Рузы рассказали, почему садовым товариществам важно следить за объектами ЖКХ

Садовые некоммерческие товарищества, как правило, обязаны сами обслуживать объекты коммунального хозяйства. СНТ на территории Рузы — не исключение. Жители исправно платят деньги на обслуживание территории.

Эти средства нужно тратить на ремонт — где это необходимо. Об этом «360» рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

«В каждом СНТ есть правление, есть Устав, на основании которого оно действует. В собственности СНТ находятся их коммунальные объекты — ВЗУ, КНС, дороги, дренажные системы. Правление на основании Устава собирает средства с владельцев участков, и на эти средства обслуживает объекты коммунального хозяйства», — заявил Пархоменко.

По его словам, в Рузе все СНТ находятся вне деревень — то есть располагаются обособленно. Муниципалитет по закону не имеет права тратить бюджетные средства на обслуживание объектов в таких товариществах.

«Садоводческие некоммерческие товарищества владеют территориями на правах собственности, либо на правах хозяйственной деятельности. В Рузском городском округе СНТ не передавали эти права в муниципалитет», — отметил глава Рузы.

Все, что могут сделать местные власти, — это оповестить СНТ о надвигающейся непогоде, чтобы они успели подготовиться к этому заранее.

Но если непогода или другая чрезвычайная ситуация будет угрожать жизнью людей, проживающих в СНТ, то администрация готова оперативно их эвакуировать в более безопасное место.

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