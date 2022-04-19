Жителям Рузы рассказали, где и как можно помочь беженцам из Донбасса и с Украины

Жители Рузы могут помочь беженцам с территорий Украины и Донбасса, не выезжая из родного города. О том, как это сделать, «360» рассказала руководитель Ресурсного центра волонтеров Рузского округа Надежда Квасова.

Основной прием гуманитарной помощи ведут в молодежном центре Рузы. Он находится по адресу Микрорайон, 10, на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

«Сюда можно принести то, чем можно помочь жителям Донбасса или беженцам с Украины. В первую очередь это средства личной гигиены — мыло, жидкое мыло, влажные салфетки, туалетная бумага, зубная паста, зубные щетки и так далее», — сообщила Квасова.

Она отметила, что волонтерам можно передать продукты питания длительного хранения — крупы, макароны, консервы, а также детское питание и бутилированную воду. Не лишними для жителей Донбасса и беженцев с Украины будут канцтовары и книги. Квасова сказала, что волонтеры могут отправить и поделки, которые поднимут настроение беженцам.

«Сюда же можно прийти, если есть желание помочь, стать волонтером. У нас в молодежном центре развивается региональный ресурсный центр волонтеров Рузского городского округа», — добавила Квасова.