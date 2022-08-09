Жителям Реутова расскажут об уникальных врачах городской больницы

Центральная городская клиническая больница Реутова на сайте и в соцсетях рассказывает о своих сотрудниках.

Специалисты ЦГКБ Реутова ввели постоянную рубрику на сайте, в которой рассказывают о действующем лечебном персонале учреждения. Рубрика посвящена профессиональной биографии специалистов и их успехам.

В числе врачей реутовской больницы был и выдающийся хирург, оперировавший первого президента России, Ренат Акчурин.

Кардиохирург, академик Российской академии медицинских наук (РАМН)и Российской академии наук Ренат Акчурин начинал свою карьеру в больнице Реутова.

Ренат Сулейманович Акчурин после окончания Первого Московского медицинского института имени И. М. Сеченова в 1971 году, устроился на должность участкового врача-терапевта в ЦГКБ Реутова, в 1972-73 годах здесь же работал врачом травматологом. Известность ему принесли разработки в области восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Кроме того, он стал соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций.

«Сегодня в ЦГКБ Реутова трудятся высококлассные специалисты, с большим опытом в терапии, диагностике, сосудистой хирургии и травматологии, некоторые даже имеют опыт полевой хирургии в боевых условиях — это говорит о высокой квалификации и умении принимать быстрые и правильные решения. Уверен, что рассказ о медиках, инициированный пиар-службой учреждения, поможет пациентам и всем жителям нашего города получше узнать о достижениях и перспективах больницы, а остальным врачам не даст останавливаться на достигнутом и станет стимулом для совершенствования навыков и умений», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.