Жителям рассказали о графике работы приемных ведомств Подмосковья на январь

Общественные приемные подмосковных министерств утвердили графики личного приема жителей региона на январь 2022 года. В связи с пандемией может быть применена аудио- и видеосвязь. Время приема во всех случаях 10:00–13:00, передало РИАМО.

Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья примет жителей Луховиц 14 января, Мытищ — 19 января, Чехова — 31 января, Балашихи — 21 января, Звездного Городка — 28 января, Черноголовки — 26 января.

Приемные Министерства здравоохранения области будут работать 31 января в Дмитровском округе, 28 января — в Клину, 26 января — в Мытищах, 21 января — в Реутове, 19 января — во Фрязине, 14 января — в Химках.

Представители Министерства образования региона примут жителей Егорьевска 14 января, Зарайска — 21 января, Люберец — 19 января, Орехово-Зуевского округа — 28 января, Чехова — 26 января, Электрогорска — 31 января.

Главгосстройнадзор Подмосковья примет жителей Каширы 31 января, Красногорска — 24 января, Люберец — 28 января, Рузского округа — 17 января, Бронниц — 21 января и Дзержинского — 12 января.

Приемные Министерства благоустройства Московской области будут работать 21 января в Егорьевске, 17 января — в Истре, 12 января — в Ленинском округе, 31 января — в Наро-Фоминском округе, 24 января — в Павлово-Посадском округе, 28 января — в округе Пушкинский.

Представители Министерства культуры примут жителей Дмитровского округа 28 января, Мытищ — 31 января, Чехова — 21 января, Бронниц — 24 января, Лобни — 12 января, Черноголовки — 17 января.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ в новогодние праздники.