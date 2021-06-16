Жителям Пушкино вернули более 700 тысяч рублей переплаты за коммуналку

Жители Пушкинского городского округа переплатили за коммунальные услуги более 700 тысяч рублей. Благодаря Госжилинспекции Подмосковья им сделали перерасчет. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Госжилинспекция Московской области в Пушкинском округе предписала устранить нарушение требований по определению размера платы за коммунальные услуги. Управляющие компании выполнила перерасчет для жителей 54 многоквартирных домов за период с августа прошлого года по январь 2021-го.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что точная сумма возврата составила 771 708 рублей.

Ранее жители поселка Зверосовхоз написали коллективное обращение в Госжилинспекцию с требованием проверить правильность начисления им платежей со стороны управляющей компании ООО «ДРУЖБА». После инспекции выяснилось, что нарушения были. Во время расчетов коммунальщики превысили нормативы и включили в расчет площади, не предусмотренные документами.

«При определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов в целях содержании общего имущества в многоквартирном доме учитывается общая площадь помещений, входящих в его состав, но не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения. Это площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений консьержа. Данный список не включает в себя площади чердаков и подвалов — тех помещений, которые сотрудники управляющей организации по ошибке включили в расчет», — пояснила главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Управляющая компания в течение месяца провела перерасчет и устранила нарушения требований при предоставлении коммунальных услуг.