Жителям Подмосковья предложили украсить машины ромашками для автопробега в июле

Необычный автопробег проведут ко Дню семьи, любви и верности в Подмосковье. Жителям предложили украсить машины или мотоциклы ромашками, желтыми и белыми лентами. Это символы праздника.

Ромашковый автопробег состоится в пяти городах 8 июля. Об этом рассказали в правительстве Подмосковья со ссылкой на Главное управление ЗАГС по региону.

Участники колонны сделают остановки в Химках, Сергиевом Посаде, Лобне, Мытищах и Королеве.

Присоединиться смогут все желающие. В особенности те, кто заключил брак 8 июля. Организаторы пригласили и байкеров с автомобилистами.

Маршрут

Программу назвали «Маршрутами счастья, веры и любви».

Она начнется в 10:00 у отдела ЗАГС в Химках, а затем колонна проследует по маршруту:

• Сходня — 10:40;

• Лобня — 12:30;

• Мытищи — 15:00;

• Королев — 16:00.

Автопробег завершится в Сергиевом Посаде в 18:00.