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    30 июня 2021, 09:40

    Жителям Подмосковья предложили украсить машины ромашками для автопробега в июле

    Анастасия Аброськина

    Необычный автопробег проведут ко Дню семьи, любви и верности в Подмосковье. Жителям предложили украсить машины или мотоциклы ромашками, желтыми и белыми лентами. Это символы праздника.

    Жителям Подмосковья предложили украсить машины ромашками для автопробега в июле | Изображение 1

    Ромашковый автопробег состоится в пяти городах 8 июля. Об этом рассказали в правительстве Подмосковья со ссылкой на Главное управление ЗАГС по региону.

    Участники колонны сделают остановки в Химках, Сергиевом Посаде, Лобне, Мытищах и Королеве.

    Присоединиться смогут все желающие. В особенности те, кто заключил брак 8 июля. Организаторы пригласили и байкеров с автомобилистами.

    Маршрут

    Программу назвали «Маршрутами счастья, веры и любви».

    Она начнется в 10:00 у отдела ЗАГС в Химках, а затем колонна проследует по маршруту:

    • Сходня — 10:40;

    • Лобня — 12:30;

    • Мытищи — 15:00;

    • Королев — 16:00.

    Автопробег завершится в Сергиевом Посаде в 18:00.