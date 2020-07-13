Жителям пострадавших от наводнения домов Рузы выплатят компенсации

Жители Рузы, которые пострадали из-за наводнения и прорыва плотины, получат материальную помощь. Каждому члену семьи заплатят по 30 тысяч рублей, а также выделят средства на восстановление поврежденных домов или строительство новых.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что обстановка в Рузе сложная, но не критическая — никто из жителей не пострадал.

«У всех на слуху ситуация в Рузе — подтопления и прорыв дамбы. Обстановка, конечно, сложная, но не критическая: главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас устранены почти все последствия — движение по Волоколамскому шоссе уже восстановили, продолжает убирать и вывозить мусор, а также очищать русло реки. Воробьев подчеркнул, что все работы завершат в кратчайшие сроки — до конца этой недели.

Конечно, можно понять эмоции людей — кто-то строил дома своими руками, кто-то делал ремонт, и вдруг в одну минуту все поплыло в прямом смысле. Никого из жителей мы в беде не оставим, все, кто пострадал от стихии, получат материальную помощь Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что пострадавшие получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Это — экстренная социальная помощь на первое время, которую можно будет потратить на покупку всего необходимого. Те, кто потеряли дома во время наводнения, получат по два миллиона рублей компенсации. Владельцам тех домов, которые еще можно восстановить, выплатят по 300 тысяч рублей. Андрей Воробьев подчеркнул, что уже дал соответствующие распоряжения — пострадавшие смогут потратить полученные компенсации по своему усмотрению.