  • Жителям поселка Ленинский подключили горячую воду

    02 октября 2019, 17:03

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    Жители поселка Ленинский, расположенного в Ленинском городском округе, получили горячую воду. Это события люди ждали почти 40 лет.
    Жителям поселка Ленинский подключили горячую воду

    Горячая вода появилась в трех домах поселка Ленинский, где проживает 100 жителей. Во время благоустройства прилегающих к столице районов у жителей домов снесли сараи, в которых они хранили дрова.

    По рассказу местной жительницы Надежды Скворцовой, поселок был газифицирован, а вот горячую воду приходилось брать из титанов, которые топились дровами.

    «Дрова хранились в сарае. Перед Олимпиадой власти начали наводить красоту, и наши сарайчики снесли. Пообещали, что реконструируют котельную и горячая вода у нас будет», — вспоминает Надежда Скворцова.

    Жителям поселка Ленинский подключили горячую воду | Изображение 1
    Источник фото: администрация Ленинского городского округа

    На протяжении многих лет жители обращались во все возможные инстанции, но безрезультатно. Поэтому часть жителей просто грели воду на плитах, другая установила в квартирах несанкционированные газовые колонки. Три года назад соответствующие службы их отключили.

    В марте 2019 года жители поселка пожаловались на отсутствие депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и главе Ленинского городского округа Валерию Венцалю.

    Валерий Венцаль пообещал найти выход из сложившейся ситуации. В бюджет городского поселения Видное в мае были внесены поправки, которые позволили выделить на подключение горячей воды в поселке Ленинский более 3,62 миллиона рублей.

    «Я пообещал, что ситуацию в этом году мы поправим. Абсолютно ненормально, если даже один человек живет без элементарных бытовых условий», — пояснил глава Ленинского округа.

    «Для нас, конечно, включение горячей воды — большое событие! Спасибо администрации, что подумала о нас», — прокомментировала появление горячей воды в доме Надежда Скворцова.

    Помимо горячей воды, на территории поселка за счет бюджета построили баскетбольную и тренажерную площадки, установили малые игровые формы.