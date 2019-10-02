Жителям поселка Ленинский подключили горячую воду

Жители поселка Ленинский, расположенного в Ленинском городском округе, получили горячую воду. Это события люди ждали почти 40 лет.

Горячая вода появилась в трех домах поселка Ленинский, где проживает 100 жителей. Во время благоустройства прилегающих к столице районов у жителей домов снесли сараи, в которых они хранили дрова.

По рассказу местной жительницы Надежды Скворцовой, поселок был газифицирован, а вот горячую воду приходилось брать из титанов, которые топились дровами.

«Дрова хранились в сарае. Перед Олимпиадой власти начали наводить красоту, и наши сарайчики снесли. Пообещали, что реконструируют котельную и горячая вода у нас будет», — вспоминает Надежда Скворцова.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

На протяжении многих лет жители обращались во все возможные инстанции, но безрезультатно. Поэтому часть жителей просто грели воду на плитах, другая установила в квартирах несанкционированные газовые колонки. Три года назад соответствующие службы их отключили.

В марте 2019 года жители поселка пожаловались на отсутствие депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и главе Ленинского городского округа Валерию Венцалю.

Валерий Венцаль пообещал найти выход из сложившейся ситуации. В бюджет городского поселения Видное в мае были внесены поправки, которые позволили выделить на подключение горячей воды в поселке Ленинский более 3,62 миллиона рублей.

«Я пообещал, что ситуацию в этом году мы поправим. Абсолютно ненормально, если даже один человек живет без элементарных бытовых условий», — пояснил глава Ленинского округа.

«Для нас, конечно, включение горячей воды — большое событие! Спасибо администрации, что подумала о нас», — прокомментировала появление горячей воды в доме Надежда Скворцова.

Помимо горячей воды, на территории поселка за счет бюджета построили баскетбольную и тренажерную площадки, установили малые игровые формы.