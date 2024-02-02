Подмосковье 02 февраля 2024, 18:53 Жителям Подольска разъяснили суммы коммунальных платежей за отопление в январе Unsplash

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Министерство ЖКХ Московской области разъяснило жителям Подольска порядок расчета сумм коммунальных платежей за отопление в январе. В квитанциях был учтен недоначисленный ранее период — 16 дней декабря 2023 года.

Таким образом в стоимость отопления за январь вошел полуторамесячный объем оплаты за оказанную услугу. Такие платежки получили только жители тех домов, где установлены общедомовые приборы учеты.

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Еще один фактор, который повлиял на объем потребления, — низкие температуры на улице за период, по которому выставлен платеж.

Все расчеты МосОблЕИРЦ произведены по поручению поставщика услуги РСО МУП «Подольская теплосеть».

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