Жителям Подольска подарят 300 пасхальных куличей

В Подольске работники городской администрации решили поднимать настроение тем, кому сейчас из дома выходить нельзя или сложно. Вместе с волонтерами они приезжают в гости к пожилым людям, ветеранам войны, инвалидам и поздравляют людей с Пасхой.

Среди волонтеров — работники администрации и депутаты. Когда пожилым людям запретили выходить на улицу, сотрудник городской администрации Екатерина Терентьева предложила коллегам собрать волонтерский отряд. В каждом выезде участвует и сама, но снова и снова удивляется активности обычных горожан.

«На самом деле очень удивительно, большое количество людей откликнулись и готовы реально помогать, тратить свое личное время», — говорит сотрудник администрации г.о. Подольск Екатерина Терентьева.

99-летнему жителю Подольска Георгию Баранову волонтеры даже привезли первый экземпляр его собственной книги, которую совсем недавно удалось издать. Георгий прошел всю войну вплоть до Берлина, в своей книге он рассказал о военных годах.

«Большое спасибо за то, что вы занимаетесь такой работой, что не за забываете старшее поколение. Я вам желаю здоровья и успехов в вашей благородной работе», — поблагодарил волонтеров Георгий Баранов.