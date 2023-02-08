Подмосковье 08 февраля 2023, 20:53 Жителям Подольска объяснили увеличенные суммы в квитанциях за ЖКХ в январе

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В январе жителям Подольска прислали квитанции за услуги ЖКХ. В них привычные суммы оказались выше в полтора раза. В комитете ЖКХ Московской области объяснили, что предыдущие платежки приходили только за половину декабря.

«Если посмотреть квитанции, оплата была чуть меньше, чем обычно. В январе вышли новые квитанции с учетом оплаты оставшейся части декабря», — заявил глава комитета Сергей Ольховский.

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После слияния всех управляющих компаний Подольска в МУП «ЖПЭТ-2» начисления за ЖКУ проходят через «МосОблЕИРЦ». Местные жители могут обратиться с вопросами в 10 офисов компании.

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«Жители могут приходить на те же участки, на которых УК работали, мы их сохранили. Начальники территориальных управлений остались на местах, телефоны не изменились», — добавил Ольховский.

Также глава комитета ЖКХ сообщил, что произошла задержка с выпуском квитанций. Однако уже сейчас почтальоны их разносят. В январе начисления за тепло откорректировали в зависимости от потребленных объемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активно информировать жителей Подмосковья о возможности получения положенных им услуг.

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