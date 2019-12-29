Жителям Подольска напомнили ПДД с помощью флешмоба и танцев

В подольском парке Талалихина активисты провели флешмоб. Его цель — обратить внимание горожан на важность соблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщили сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Профилактическое мероприятие для местных жителей провели сотрудники ГИБДД России по городскому округу Подольск. К ним присоединились юные танцоры из культурно-досугового центра «Южный».

«Ребята провели флешмоб, посвященный соблюдению правил дорожного движения. Они акцентировали внимание населения на правилах дорожного движения и обязательном использовании световозвращающих элементов в вечернее время суток. В ходе мероприятия юные горожане танцевали в специальных световозвращающих жилетах под музыку «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД», — отметили в ОГИБДД УМВД России по Подольску.

В танцевальном флешмобе приняли участие порядка 20 человек.

Во время акции особое внимание было уделено вопросу перехода проезжей части пешеходами. Посетителей парка призвали быть крайне внимательными. После мероприятия сотрудники ГИБДД подарили участникам подарки.