Жителям подмосковных СНТ объяснили, зачем заключать соглашения с регоператорами

В московской области более 11 тысяч СНТ, и практически все заключили договора на вывоз мусора с региональными операторами. Однако свыше 300 СНТ еще не имеют таких договороd. Министр ЖКХ Антон Велиховский объяснил, почему так важно их заключить. Об этом он рассказал во время своего доклада губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Велиховский уточнил, что в Московской области всего 11 256 СНТ, при этом 326 СНТ еще не имеют договоров с региональными операторами.

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«В чем проблематика? К сожалению, не все руководители СНТ должным образом понимают, что необходимо заключить соглашения о вывозе мусора непосредственно с региональными операторами, а не какими-то организациями. Таким образом, происходит подмена понятий. Не всегда подрядчики выполняют эту работу добросовестно и качественно, а не имитируя эту деятельность», — объяснил он.

Велиховский призвал глав всех городских округов доделать эту работу в течение недели. Он поручил им встретиться с руководителями СНТ вместе с региональными операторами и исключить возможность заключения договоров вне регоператоров.

Он также доложил Воробьеву, что с 17 мая началась реализация первого этапа видеонаблюдения на контейнерных площадках. К аналитической системе сейчас подключены 185 камер — с их помощью идет сбор и анализ информации. В результате нарушения на любой из 185 площадок видны режиме онлайн.

«Очевидно, что тема актуальная. Я надеюсь, что каждый глава и каждый региональный оператор понимают значимость этой работы. Неслучайно мы не стесняемся выносить ее на такое подробное обсуждение, потому что это справедливо беспокоит наших жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев после завершения доклада Велиховского.