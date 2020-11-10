Жителям подмосковного Егорьевска рассказали о санитарных рубках деревьев

Лесники провели встречи с жителями деревень городского округа Егорьевск. Они рассказали о важности санитарных рубок деревьев и ответили на вопросы о заготовке дров на зиму. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Всего за два прошедших месяца сотрудники Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели 20 встреч с жителями деревень Тимшино, Шувое, Леоново, Гора, поселка Сергиевский и других. За это время с лесниками пообщались более 200 человек.

«Очень важно до начала проведения санитарных рубок донести людям значимость их проведения, чтобы не допустить ненужных скандалов основанных на недостоверности слухов. Мы открыты к диалогу с местным населением, поэтому на таких встречах всегда оставляем свои контактные данные», — отметила старший участковый лесничий Ольга Ершова.

Она добавила, что любой подмосковный житель может обратиться за помощью, если проблема возникла на территории лесничества. Кроме санитарных рубок, запланированных на следующий год, специалисты рассказали о заготовке дров на зимний период и сборе валежника.