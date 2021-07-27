Жителям подмосковного Жуковского рассказали о грядущих переменах

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила жителям подмосковного Жуковского достижениях текущего года и планах на будущее. Например, уже сейчас город привлек 27 компаний, которые готовы обеспечить новые рабочие места.

В частности, компания «Глобус-Сталь» строит новый завод по производству оцинкованных труб. Он обеспечит 200 рабочих мест. В планах администрации региона — создание центра мирового уровня «Сверхзвук». Он объединит ведущие научные, образовательные и промышленные предприятия, привлечет инвестиции и зарубежных партнеров.

В ближайшем будущем в Жуковском расселят жильцов восьми аварийных домов. Уже выбран участок, соответствующий самым современным стандартам. Будут построены дома с комфортными квартирами, светлыми и безопасным подъездами, удобными дворами.

«Чтобы обеспечить жителей округа чистой водой, мы реконструируем водозаборные узлы. Уже в будущем году мы завершим обновление ВЗУ №5 — это улучшит качество воды для 20 тысяч жителей округа. Следующие на очереди — ВЗУ №1 и главная канализационная насосная станция», — сообщила команда губернатора.

В этом году власти Жуковского отремонтировали Московскую площадь, восемь дорог местного значения и пять областных. До конца лета будет завершена реконструкция Молодежной улицы.

В соответствии с губернаторской программой продолжается благоустройство дворов. В этом году будут преображены семь дворов и две детские площадки.

«В будущем работы продолжатся — на очереди капитальный ремонт домов и благоустройство дворов на улице Туполева. Кроме того, в следующем году стартует реконструкция сквера на улице Маяковского. Работы продлятся два года», — сказано в сообщении.

На 2022 год запланировано строительство школы в 5 микрорайоне по президентскому проекту «Образование». В ней будут учиться 1100 учеников.

В городской больнице в 2021 году открылся первый инфекционный корпус, количество мест в нем увеличено с 35 до 48. В урологическом отделении теперь смогут лечить свыше 350 пациентов. В нем обновили оборудование и провели ремонт.

В Жуковском заработали также сразу пять пунктов вакцинации: в приемном отделении городской больницы, торговом центре «Авиатор», МФЦ, в городской поликлинике и поликлинике ЦАГИ.

Организаторы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 сообщили, что участники мероприятия подписали соглашения на общую сумму 256 миллиардов рублей.