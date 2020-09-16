Жителям Подмосковья напомнили о правилах электробезопасности

Энергетики Московской области напомнили жителям региона о важности соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередач (ЛЭП).

«К сожалению, не все понимают, что электричество не прощает ошибок, цена которых — здоровье и жизнь человека», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Московской области.

Специалисты отметили, что в охранной зоне ЛЭП любое дерево, строение и механизм может стать проводником электрического тока.

В сообщении пресс-службы регионального министерства также сказано, что в Подмосковье регулярно расчищаются просеки вдоль линий электропередачи различного класса напряжения. Обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей позволяют проводимые мероприятия.

Рядом с ЛЭП запрещается набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры, проводить любые работы и возводить сооружения. Запрещено также разводить огонь, запускать летательные аппараты, складировать какие-либо материалы.

Ранее от деревьев отчистили более трех тысяч гектаров просек вблизи ЛЭП в Московской области. Этому не помешала даже пандемия коронавируса. Расчистка идет в соответствии с планом, утвержденным компаниями. Работы выполнены более чем на 60%. До конца года планируется вырезать еще около 2561 гектара растительности.