Жителям Подмосковья за неделю предоставили более 1200 госуслуг по земле онлайн

В Московской области за прошедшую неделю предоставили более 1200 государственных услуг по земельным участкам в электронном виде. Об этом сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Заявители в Подмосковье благодаря цифровизации могут оформить свое имущество удаленно, что особенно актуально в период пандемии.

Наиболее востребованными услугами стали перераспределение земельных участков (предоставили 251 заявителю), разрешение на размещение объектов (193), предварительное согласование (150) и предоставление участков в аренду и собственность без торгов (130).

Наибольшее количество услуг за неделю предоставлено жителям Одинцовского (93) и Дмитровского (81) округов, Коломны и Королева (по 58), Подольска (53), Орехово-Зуевского округа (50), Чехова (48), Серпухова (47), Воскресенска и Солнечногорска (по 42), Мытищ, Павловского Посада (42) и Сергиево-Посадского округа (40).

В Минимущества Подмосковья напомнили, что подать документы на оформление земли в электронном виде можно на портале РПГУ в любое время, даже в выходные и праздники.