Подмосковье 06 сентября 2023, 15:55 Жителям Подмосковья выплатили около 300 миллионов рублей на уход за тяжелобольными в этом году Министерство социального развития Московской области

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Жители Подмосковья могут оформить выплаты по уходу за тяжелобольными. Так, с начала года услугой воспользовались более 1,7 тысячи человек.

«Такую меру поддержки получают люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома вместо направления его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия и, как правило, ухаживающий за инвалидом не может посещать работу», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Ежемесячная выплата составляет 27 тысяч рублей. Всего с начала года Подмосковье направило на эти цели почти 300 миллионов рублей. Поддержку могут оформить жители Московской области от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом первой или второй группы.

В министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в рамках нового проекта долговременного ухода можно бесплатно обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в областном социальном центре.

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