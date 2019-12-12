Путь к взрослению. Юным жителям Подмосковья вручили паспорта в День Конституции

В Московской области прошла церемония вручения паспортов юным жителям. Документы получили 10 участников и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований.

Церемония прошла в Доме правительства Подмосковья. Дату торжественного события выбрали не просто так — в стране отмечают День Конституции.

«12 декабря мы отмечаем День Конституции. Для вас имеет особенность этот день. Сегодня мы вам вручим паспорта, вы становитесь совсем взрослыми гражданами нашей страны. Поэтому все мы — и педагоги, и родители, и старшие, — конечно, заинтересованы в том, чтобы все самые смелые мечты у вас сбывались, чтоб вы могли реализовать себя, чтобы вас окружали всегда достойные и любознательные люди. Я хочу вас поздравить сегодня и вручить паспорта», — сказал губернатор Андрей Воробьев во время церемонии.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

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День Конституции Российской Федерации празднуют с 12 декабря 1993 года. Именно в этот день был принят основной закон государства.