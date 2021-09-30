Жителям Подмосковья вернули свыше 64 миллионов рублей после перерасчетов услуг ЖКХ

В 2021 году жителям Московской области после проверок и перерасчетов услуг ЖКХ вернули 64,7 миллиона рублей. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Всего в текущем году провели 782 проверки обращений жителей по вопросам начислений за ЖКХ, было выдано 365 предписаний о перерасчетах.

Большая часть нарушений связана с оплатой за отопление, жителям 22 округов вернули более 44,4 миллиона рублей. На втором месте по количеству возмещенных средств — перерасчеты за вывоз ТКО.

Перерасчеты в сентябре произвели в 11 городских округах — в Пушкинском, Ленинском, Талдомском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Балашихе, Люберцах, Чехове, Серпухове, Королеве и Домодедове.